Heleninha termina Vale Tudo presa? O que acontece após confissão inesperada

No capítulo de hoje (14), Heleninha (Paolla Oliveira) passou a acreditar que matou a própria mãe, Odete Roitman (Debora Bloch), após sessão de terapia.

O que vai acontecer

Heleninha se entregou a polícia e, consequentemente, liberou a tia Celina (Malu Galli) da cadeia. No capítulo de quarta (15), ela receberá visitas de Tiago (Pedro Waddington), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Renato (João Vicente de Castro).

Na quinta-feira (16), ela será transferida para penitenciária. No entanto, Heleninha não termina a novela presa.