Como é a casa que Gisele Bündchen quer vender por R$ 93 milhões em NY

Gisele Bündchen colocou à venda por US$ 17 milhões (R$ 93 milhões) o primeiro imóvel que comprou após a fama, segundo o jornal New York Post.
494 m² e sete banheiros
Gisele comprou o imóvel em 2005 por US$ 5,8 milhões. A casa foi construída em 1851 no modelo "townhouse" — é uma de seis construções geminadas, que dividem as paredes externas.
A casa tem 494m² construídos. São quatro suítes e sete banheiros distribuídos em quatro andares. O imóvel também tem elevador privativo e estrutura para smart home.
A modelo chegou a colocar o imóvel para venda no ano passado, mas desistiu. A casa ficou no mercado por seis meses.
Confira as fotos:
