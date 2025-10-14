SplashUOL
Assine UOL
Família Real Britânica

Samba com musa, ida à cracolândia: as visitas da família real ao Brasil

De Splash, em São Paulo
Pinah dançou com o então príncipe Charles em 1978
Pinah dançou com o então príncipe Charles em 1978 Imagem: Getty Images

O príncipe William desembarca no Brasil no início de novembro com seu prêmio Earthshot, que valoriza iniciativas inspiradoras e soluções para "os cinco maiores desafios ambientais" enfrentados pelo planeta. Essa será a primeira visita do príncipe ao país.

Outros membros da família real, no entanto, já passaram por aqui. O rei Charles, por exemplo, caiu no samba com a passista Pinah, da Beija-Flor, enquanto o príncipe Harry fez uma visita à cracolândia, em São Paulo.

Rainha Elizabeth 2ª e príncipe Philip

Elizabeth e Philip visitaram o Brasil apenas uma vez, em 1968. Eles visitaram seis cidades: Recife, Salvador, Brasília, São Paulo, Campinas (SP) e Rio de Janeiro. Por onde passaram, Elizabeth e Philip fizeram passeios em carro aberto e atraíram multidões.

A primeira cidade visitada foi Recife, e o casal real foi recebido no Palácio do Campo das Princesas. A sede do governo do estado ficou sem luz por alguns minutos durante a recepção de Elizabeth, e o local precisou ser iluminado por velas.

Depois, Elizabeth e Philip seguiram para Salvador. Eles visitaram a Igreja de São Francisco, ícone da arquitetura barroca brasileira, o Museu de Arte Sacra e o Mercado Modelo.

Rainha Elizabeth 2ª e príncipe Philip em passeio de carro aberto por Salvador
Rainha Elizabeth 2ª e príncipe Philip em passeio de carro aberto por Salvador Imagem: Getty Imagens

No Rio, Elizabeth conheceu Pelé após assistir a uma partida de futebol no Maracanã. Os dois se encontraram na Tribuna de Honra do estádio, depois de uma partida entre as seleções do Rio e de São Paulo. Os paulistas venceram a disputa por 3 a 2. Pelé, o capitão da seleção paulista, marcou o 900º gol de sua carreira aos 39 do primeiro tempo.

A Rainha da Inglaterra, Elizabeth 2º, ao lado do Príncipe Phillip, se encontram com Pelé, com o troféu em mãos, durante visita da monarca ao país
A Rainha da Inglaterra, Elizabeth 2º, ao lado do Príncipe Phillip, se encontram com Pelé, com o troféu em mãos, durante visita da monarca ao país Imagem: Estadão Conteúdo

A monarca também assistiu a um desfile improvisado de Carnaval com passistas e ritmistas da Estação Primeira da Mangueira. Elizabeth 2ª também visitou o MAM, a embaixada britânica em Botafogo, o Outeiro da Glória e o Mirante Dona Marta, além de dar início simbólico às obras da Ponte Rio-Niterói.

Continua após a publicidade

Em Brasília, a rainha ganhou um casal de onças, que acabou sendo levado para um zoológico no Reino Unido. Na viagem, em plena ditadura, Elizabeth foi recebida na capital federal pelo General Costa e Silva.

Em São Paulo, Elizabeth 2ª inaugurou o MASP. A monarca se surpreendeu ao ver, exposto no museu, um quadro pintado por Winston Churchill. Ela também conheceu o Monumento do Ipiranga e visitou o Edifício Itália.

Philip e Elizabeth também assistiram a uma apresentação de Wilson Simonal, Jair Rodrigues e Elza Soares. O show aconteceu em um banquete de boas-vindas oferecido pelo então governador Abreu Sodré no Palácio dos Bandeirantes.

Rainha Elizabeth 2ª na inauguração do MASP, em São Paulo
Rainha Elizabeth 2ª na inauguração do MASP, em São Paulo Imagem: Agência Estado

Em Campinas, visitaram as instalações do Instituto Agronômico da cidade, onde aprenderam mais sobre o café brasileiro. Ainda na cidade, antes de deixar o Brasil, praticou um de seus hobbies favoritos no Jockey Club Campineiro: a equitação.

Rei Charles 3º, Diana e Camilla

O rei Charles 3º é o membro da família real que mais visitou o Brasil, vindo ao país em quatro ocasiões quando ainda era príncipe. Charles esteve no Brasil em 1978, 1991, 2002 e 2009, sempre dedicando a maioria de sua agenda a projetos sociais e ambientais.

Continua após a publicidade

Em 1978, aos 29 anos, Charles caiu no samba ao lado da passista Pinah, da Beija-Flor, no Rio. Em São Paulo, participou de uma competição de polo na Sociedade Hípica Paulista (em que caiu do cavalo, mas se recuperou rapidamente) e curtiu a madrugada na boate Hippopotamus. Ele também visitou Brasília e Manaus.

Na segunda vinda ao país, Charles trouxe a princesa Diana. O objetivo da viagem era alinhar o posicionamento do Brasil e do Reino Unido em relação às discussões da ECO-92.

Eles passaram por várias cidades do país, em agendas conjuntas e separadas. Eles passaram por Brasília, onde quase foram alvo do "serial kisser" Beijoqueiro; por Eldorado do Carajás (PA), onde plantaram uma árvore de castanha-do-pará; São Paulo, onde Charles participou de um fórum sobre meio ambiente, e Diana visitou escolas e uma Febem (hoje chamada de Fundação CASA). Depois, os dois cumpriram agendas separadas: Charles foi para o Espírito Santo, enquanto Di foi para o Rio.

Princesa Diana durante sua visita ao Brasil
Princesa Diana durante sua visita ao Brasil Imagem: Reprodução

Em 2002, Charles voltou ao Brasil sozinho. Ele se reuniu com FHC no Palácio da Alvorada, onde tratou de temas sociais, ambientais e culturais. Depois, visitou projetos sociais no Rio e em São João de Meriti (RJ). Por último, visitou Palmas, onde visitou uma reserva ecológica e projetos ambientais apoiados pelo Reino Unido.

Na última visita, em 2009, Charles veio acompanhado de Camilla e se encontrou com Lula. O intuito da viagem era discutir com lideranças e empresários medidas de preservação da floresta amazônica e de combate ao aquecimento global. O príncipe se encontrou com o presidente Lula em Brasília, depois, visitou o Rio de Janeiro, onde plantou uma árvore no Jardim Botânico, Manaus e Santarém (PA).

Continua após a publicidade
O então príncipe Charles e a mulher dele, a duquesa Camilla Bowles, são recebidos pelo presidente Lula e a primeira-dama Marisa, no Planalto, em Brasília (DF)
O então príncipe Charles e a mulher dele, a duquesa Camilla Bowles, são recebidos pelo presidente Lula e a primeira-dama Marisa, no Planalto, em Brasília (DF) Imagem: Sérgio Lima/Folhapress

Príncipe Harry

O príncipe Harry veio duas vezes ao Brasil: em 2012 e em 2014. Na primeira visita, Harry passou pelo Rio de Janeiro e por Campinas (SP). Na segunda, passou por Brasília, Belo Horizonte e São Paulo.

Na primeira passagem pelo Rio, Harry visitou o Complexo do Alemão. Ele inaugurou a sede de um projeto social, acompanhou a apresentação de um coral local e assistiu a um show de Diogo Nogueira. Harry também sobrevoou a cidade de helicóptero, foi recebido com uma festa no Morro da Urca e participou de um evento esportivo no Aterro do Flamengo.

Em Campinas (SP), participou de uma partida de polo beneficente. O dinheiro arrecadado foi doado para a Sentebale, instituição voltada para crianças e jovens no Lesoto, fundada por ele e pelo príncipe Seeiso.

Príncipe Harry abraça o cantor Diogo Nogueira no Complexo do Alemão após inauguração da Educap (10/3/12)
Príncipe Harry abraça o cantor Diogo Nogueira no Complexo do Alemão após inauguração da Educap (10/3/12) Imagem: André Durão/UOL
Continua após a publicidade

Na segunda visita, Harry assistiu a jogos da Copa do Mundo e visitou a cracolândia, em São Paulo. Ele também conheceu o Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, onde funcionou o centro britânico de treinamento durante as Olimpíadas e Paraolimpíadas do Rio, em 2016, e o Centro Internacional de Neurorreabilitação Sarah Lago Norte, em Brasília.

Príncipe Harry visitou a cracolândia, em São Paulo, em 2014
Príncipe Harry visitou a cracolândia, em São Paulo, em 2014 Imagem: Amauri Nehn/Brazil Photo Press

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.