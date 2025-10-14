Samba com musa, ida à cracolândia: as visitas da família real ao Brasil

Em 1978, aos 29 anos, Charles caiu no samba ao lado da passista Pinah, da Beija-Flor, no Rio. Em São Paulo, participou de uma competição de polo na Sociedade Hípica Paulista (em que caiu do cavalo, mas se recuperou rapidamente) e curtiu a madrugada na boate Hippopotamus. Ele também visitou Brasília e Manaus.

Na segunda vinda ao país, Charles trouxe a princesa Diana. O objetivo da viagem era alinhar o posicionamento do Brasil e do Reino Unido em relação às discussões da ECO-92.

Eles passaram por várias cidades do país, em agendas conjuntas e separadas. Eles passaram por Brasília, onde quase foram alvo do "serial kisser" Beijoqueiro; por Eldorado do Carajás (PA), onde plantaram uma árvore de castanha-do-pará; São Paulo, onde Charles participou de um fórum sobre meio ambiente, e Diana visitou escolas e uma Febem (hoje chamada de Fundação CASA). Depois, os dois cumpriram agendas separadas: Charles foi para o Espírito Santo, enquanto Di foi para o Rio.

Princesa Diana durante sua visita ao Brasil Imagem: Reprodução

Em 2002, Charles voltou ao Brasil sozinho. Ele se reuniu com FHC no Palácio da Alvorada, onde tratou de temas sociais, ambientais e culturais. Depois, visitou projetos sociais no Rio e em São João de Meriti (RJ). Por último, visitou Palmas, onde visitou uma reserva ecológica e projetos ambientais apoiados pelo Reino Unido.

Na última visita, em 2009, Charles veio acompanhado de Camilla e se encontrou com Lula. O intuito da viagem era discutir com lideranças e empresários medidas de preservação da floresta amazônica e de combate ao aquecimento global. O príncipe se encontrou com o presidente Lula em Brasília, depois, visitou o Rio de Janeiro, onde plantou uma árvore no Jardim Botânico, Manaus e Santarém (PA).