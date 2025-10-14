Ex-Malhação é encontrado morto em apartamento em São Paulo, diz irmã

Felipe Back Selau, que fez parte do elenco de Malhação entre 2013 e 2014, foi encontrado morto em seu apartamento, em São Paulo. A informação foi divulgada pela irmã do artista, Priscila Back, jogadora de futebol do Cruzeiro.

O que aconteceu

Amigos, companheiros de trabalho e familiares tiveram dificuldades para entrar em contato com Felipe nos últimos dias. Em vídeo divulgado hoje nas redes sociais, Priscila Back afirmou que o corpo foi encontrado após um amigo ir até o apartamento e pedir ajuda a um chaveiro.