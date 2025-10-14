Esposa de Bruce Willis diz que sente luto em vida: 'Conviver com a dor'

A esposa de Bruce Willis, 70, Emma Heming, 47, declarou que é difícil viver o luto enquanto o ator ainda está vivo.

O que aconteceu

Bruce foi diagnosticado com demência frontotemporal em 2023. O protagonista de "Duro de Matar" sofre com as consequências da doença, que pode resultar em alterações de personalidade, dificuldades na fala, problemas cognitivos e limitações nos movimentos.