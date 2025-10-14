'Dudu Camargo é o diabinho da Fazenda', diz Chico Barney

P***, o Dudu Camargo, ele é o diabinho mesmo do desenho animado, né? É um negócio impressionante.

Bárbara Saryne acompanhou a cena ao vivo e destacou como Dudu conseguiu convencer Tamires a retomar o embate com Fernando, agitando a dinâmica do grupo.

Eu tava assistindo ao vivo e eu fiquei muito empolgada como as coisas foram desenrolando tão rápido, como o Dudu consegue realmente entrar na mente das pessoas. Porque ele começou a falar pra Tàmires que se fosse ele, ele não deixava, que ela deveria retomar esse embate, mostrar pro público quem é o Fernando. E eu achava que a Tàmires ia ficar na dela, mas ele realmente conseguiu convencê-la, né? E não só convenceu, como ajudou a fazer com que as faíscas começassem.

Para Bárbara, a postura de Dudu faz parte de uma estratégia para enfraquecer Fernando na Roça e criar argumentos quentes para justificar votos ao vivo. Ela acredita que, ao incentivar Tamires a enfrentar o rival, Dudu fortalece seu próprio jogo e mantém aliados.

Então acho que foi uma estratégia do Dudu para facilitar o voto dele. E também até, já que ele tá próximo da Tàmires, ele não se importa tanto com ela, mas de alguma maneira contribuir, já que se ela vai pra essa roça com o Fernando, eles brigando assim, a chance dela voltar na cabeça dele é maior. E ela volta junto com ele, então continua com uma pessoa do grupo. Então eu vejo como uma estratégia nesse sentido e que acredito que funcionou, porque o Fernando caiu na pilha, se perdeu nesse embate, e você olhando as redes sociais assim até quem gosta do barraco já tá de saco cheio do Fernando.

Chico Barney, porém, pondera se existe mesmo um cálculo estratégico tão apurado por parte de Dudu, sugerindo que o peão pode estar mais interessado em causar confusão e se destacar como figura central do entretenimento.