Dudu Camargo sobre Carol Lekker: 'É uma das vilãs do programa'

Em uma conversa com Matheus e Saory na despensa da sede de A Fazenda 2025 (Record), Dudu Camargo comentou sobre Carol Lekker.

O que aconteceu

Ele apontou que Carol é uma das vilãs do programa. "Ela é uma das vilãs daqui. Por exemplo, se você for na Ray, vai ter apoio de gente fora do nosso grupo. Se você for nela, você vai ter apoio de gente fora do nosso grupo e de gente que não tem coragem."

Saory retrucou. "Só que, de qualquer forma, o Lampião vai salvar ela"