SplashUOL
Assine UOL
Dona de Mim

'Dona de Mim' hoje (14): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Leo (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva) em 'Dona de Mim'
Leo (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (14) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Samuel decide não vender as peças de Mianmar pela Boaz. Leo apoia Samuel e Sofia, que sentem falta de Abel. Rosa sugere uma ideia para Samuel se livrar da dívida da fábrica sem vender as novas peças. Sofia acredita ser um fardo para Leo. A fim de controlar Rosa e a Boaz, Jaques estimula Filipa a pedir a guarda de Sofia. Filipa conhece Samantha no grupo de apoio. Clara agradece Kami por se pronunciar sobre suas dificuldades na internet. Sofia tem um sonho com Abel. Ryan e Kami se aproximam. Samuel anuncia a Leo que a guarda de Sofia deverá voltar para sua família.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.