Como crime de Ivan mudou final de Raquel e Maria de Fátima na 1ª Vale Tudo

Sem filho e com dinheiro, Maria de Fátima retoma o romance com César. Namorando com Odete, ele arma um plano para fugir com a jovem para a Europa, mas a vilã, interpretada por Beatriz Segall, descobre tudo e termina a relação com o malandro.

A morte de Odete Roitman (Beatriz Segall) em "Vale Tudo" (1988) Imagem: Reprodução/Globo

Em seguida, Odete morre. César foge e Raquel tenta recuperar as provas que a vilã juntou contra Ivan. Ainda viva, a mãe de Heleninha (Renata Sorrah) envolveu o executivo em um esquema de corrupção na TCA e ameaçou colocá-lo na cadeia caso Raquel não terminasse o namoro com ele.

Suspeita pela morte de Odete, Fátima encontra os documentos. Antes de ser presa, ela entrega para Raquel, que ensaia uma reconciliação com a filha. Por isso, a cozinheira decide assumir o crime para protegê-la. Ivan, porém, invade a delegacia e conta toda a verdade.

Nos últimos capítulos da Vale Tudo de 1988, Ivan é preso e passa um ano na cadeia. Fátima descobre que Raquel recuperou o seu filho e o entrega para a mãe criar. Assim, as duas selam um acordo de paz e deixam a rivalidade de lado.

Como a morte de Odete não é desvendada, César e Fátima ficam juntos. O malandro conhece um príncipe italiano homossexual e convence a namorada a se casar com ele. Assim, a moça vira esposa de fachada em troca de um bom dinheiro. Juntos, os três partem para a Europa.