Débora Bloch revela o 'lado bom' de viver Odete Roitman: 'Pegar o Cauã'

Débora Bloch, 62, falou com bom humor sobre sua experiência interpretando Odete Roitman no remake de Vale Tudo, escrito por Manuela Dias.

O que aconteceu

Segundo a atriz, dar vida à vilã trouxe algumas vantagens. Ela comentou sobre a experiência durante o Upfront Globo, realizado ontem em São Paulo, evento que reuniu investidores do mercado publicitário e apresentou as novidades da emissora para o próximo ano.

Débora brincou ao listar os "benefícios" de interpretar a personagem. "Ser alguém mau tem seu lado bom. Como a Odete, eu podia ser rica, poderosa e ainda pegar o Cauã, o Leandro e o Thomás? Olha que profissão maravilhosa, gente!", disse, arrancando risadas da plateia.