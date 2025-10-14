Três demônios? O que acontece após prisão de Celina em 'Vale Tudo'

Celina (Malu Galli) se entregou à polícia ontem (13) em "Vale Tudo" (Globo). Veja o que acontece após a prisão.
Jornal anuncia que Celina se entregou e está presa. A notícia ressalta que a irmã de Odete (Debora Bloch) logo passará por audiência de custódia.
Jornal anuncia que Celina se entregou e está presa. A notícia ressalta que a irmã de Odete (Debora Bloch) logo passará por audiência de custódia.
Ao saberem da prisão, três personagens comemoram. Marco Aurélio (Alexandre Nero), César (Cauã Reymond) e Fatima (Bella Campos) não escondem a felicidade de verem que Celina pode ter livrado todos eles das investigações.
Enquanto isso, Heleninha (Paolla Oliveira) lamenta prisão da tia. No fim do capítulo, a artista plástica visita Celina na delegacia.
Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.