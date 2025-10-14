Celulari, Serrado e Infante serão Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier

Em comunicado enviado à imprensa, Wagner explicou a abordagem inédita para representar o personagem principal."Para mostrarmos todas as encarnações, optamos por trazer diferentes atores para interpretar o personagem ao longo dos séculos. Assim, manteremos os relatos fiéis à ideia das múltiplas existências, mesmo sendo sempre um único espírito".

A produção, que tem previsão para iniciar as filmagens em outubro, contará ainda com Juliana Paiva como Lívia, a esposa de Emmanuel em sua encarnação como senador romano - um dos núcleos românticos da trama. O extenso elenco de apoio inclui mais de 40 nomes, entre eles Caco Ciocler, Maria Eduarda de Carvalho e Letícia Braga, que interpretarão mais de 70 personagens ao longo da narrativa.

Baseado na trilogia best-seller psicografada por Chico Xavier ("Há 2000 Anos", "Cinquenta Anos Depois" e "Ave, Cristo!"), o épico percorrerá desde a Roma Antiga até a Galileia da época de Jesus, passando pela Itália medieval de Francisco de Assis e o Brasil do século XVI, até chegar à Uberaba contemporânea.

As filmagens estão programadas para ocorrer no Rio de Janeiro, Roma e outras locações históricas.