Carol se exalta, treta ao vivo e leva bronca de Galisteu: 'Me respeita'

Durante a formação da quarta roça de A Fazenda 2025 (Record), Carol se envolveu em uma grande treta com Tàmires e teve a atenção chamada por Adriane Galisteu.

O que aconteceu

As duas peoas discutiram após Tàmires votar em Carol. A Miss Bumbum se defendeu. "Peço que a direção faça uma reprise e faça esse take, porque falei da Yoná pegar comida com a mão. Na mesma hora, eu corrigi e falei: 'Opa, índio não.'"

Tàmires retrucou. "Mas falou que índio comia do chão."