BBB: quanto custa patrocinar reality? Receita total pode chegar a R$ 1,5 bi

O preço de uma cota de patrocínio do BBB 26 pode ultrapassar os R$ 123 milhões. O plano comercial do reality show foi apresentado ontem durante o Upfront Globo, evento que anunciou as novidades da emissora ao mercado publicitário.

Splash teve acesso ao documento, que divide as cotas principais em três categorias: Big (R$ 132.485.949,00), Camarote (R$ 99.131.206,00) e Brother (R$ 29.411.449,00).

A Big é a que oferece presença em todos os formatos do grupo, a exemplo de TV, digital e Globoplay). A emissora vende a ideia de "exclusividade" ao disponibilizar apenas três cotas do tipo durante a edição.