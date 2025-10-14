Atriz de 'Êta Mundo Melhor' foi 'descoberta' por Bruno Gagliasso em cinema

O Bruno Gagliasso ficou me olhando brincar e perguntou para a minha mãe se eu era atriz — ela contou que eu já tinha dito que esse era meu sonho e que no ano seguinte eu faria curso de teatro. Eles trocaram telefone e, dias depois, a gente ficou sabendo que no Rio de Janeiro estava rolando uma seleção para viver a Clarice do filme Clarice Vê Estrelas e que ele ligou para a diretora contando que tinha me achado em São Paulo. Eu fiz o teste pouco tempo depois e deu certo, fui aprovada. Dandara Arcebispo

Pouco tempo depois, Dandara iniciou o curso de teatro, fez a preparação e embarcou para o Rio de Janeiro para gravar o longa. No filme dirigido por Letícia Pires e produzido por Gagliasso, ela vive Clarice, uma menina de oito anos que mergulha em um livro e vai parar em um circo cheio de descobertas. O elenco reúne nomes como Jeniffer Dias, Heloisa Jorge, Clayton Nascimento, Isis Broken, Digão Ribeiro, Igor Angelkorte e Hilton Cobra. Foi gravado em 2024 e deve estrear em 2026.

Atualmente, Dandara é um dos destaques mirins de "Êta Mundo Melhor!". A personagem Jasmin é uma das melhores amigas de Samir, vivido por Davi Malizia, o filho de Candinho (Sergio Guizé). "Eu amo trabalhar com o Davi, porque ele é um dos meus melhores amigos da vida. Além de termos uma parceria muito legal em cena, a gente não se desgruda atrás das câmeras também!".