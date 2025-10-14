Até Rubinho vem à tona: o que acontece nos capítulos finais de 'Vale Tudo'

No capítulo seguinte, de quarta (15), a história continua na delegacia, onde Heleninha e Celina conversam. Abalada, Heleninha se embriaga e acaba acreditando que foi a responsável pela morte de Odete Roitman. Tomada pela culpa, ela se entrega à polícia, e Celina é liberada. Na mansão dos Roitman, Eugênio organiza um almoço em família.

César aparece na padaria onde Fátima trabalha também na quarta, e o tempo avança. Afonso começa a recuperar o cabelo, enquanto Fátima surge grávida de sete meses. Solange também aparece com gravidez adiantada, aos nove meses. Raquel e Ivan reaparecem em uma nova casa. Depois, a cozinheira e Fátima surgem no antigo apartamento de Rubinho, que estará vazio.

Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Já na quinta (16), Heleninha é transferida para a penitenciária. Solange dá à luz gêmeos, e Afonso reaparece com a cabeça raspada novamente, em sinal de recomeço. Leila e Marco Aurélio discutem no quarto. Enquanto isso, Fátima entra em trabalho de parto. Em meio à tensão, Marco Aurélio tenta fugir em um jatinho particular numa pista clandestina, mas é surpreendido pela chegada da polícia.

Por fim, na sexta-feira (17), Marco Aurélio é levado à delegacia e recebe a visita de Tiago. Fátima retoma a rotina na padaria. Heleninha, agora livre, aparece ao lado de Celina e as duas se unem a Eugênio, Renato e Tiago na mansão dos Roitman. Fátima e César encontram Carvana no haras. Em um novo cenário paradisíaco, Freitas surge ao lado de Will, personagem inédito. Afonso, Solange, Sardinha e os gêmeos celebram a vida à beira-mar. E Raquel e Ivan, em sua nova mansão, recebem amigos e familiares.