Apresentador da Band sofre três AVCs e perde movimentos após cirurgia

Angelo Campos, apresentador do programa "Perrengue na Band", usou as redes sociais na noite de ontem (13) para desabafar sobre um grave problema de saúde que enfrentou recentemente.

O que aconteceu

O comunicador revelou que, há um mês, precisou passar por uma cirurgia cardíaca complexa. Ele havia sido diagnosticado com uma síndrome aórtica aguda, condição grave que ocorre quando há uma ruptura na aorta. Durante o tratamento, Angelo sofreu três AVCs e enfrentou complicações que afetaram sua parte motora.