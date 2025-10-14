Alec Baldwin e irmão sofrem acidente de carro nos EUA; saiba mais

Alec Baldwin, 67, e seu irmão Stephen, 59, sofreram um acidente de carro em Nova York, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

De acordo com o TMZ, eles bateram um Range Rover em uma árvore em East Hampton. O acidente, que destruiu a parte da frente do veículo, aconteceu nesta segunda-feira (13).

Um caminhão de lixo esteve envolvido no incidente. Conforme o jornal, a empresa afirmou que o motorista do caminhão não teve culpa.