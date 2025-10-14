Michael Caine adere a campanha contra palmadas em crianças no Reino Unido

O ex-jogador de futebol inglês, Alan Shearer, 55, e o lendário ator Michael Caine, 92, uniram-se em um apelo ao primeiro-ministro britânico Keir Starmer: querem que o governo proíba as palmadas em crianças em todo o Reino Unido.

O que aconteceu

Ambos assinaram uma carta que será entregue ao governo britânico. O documento incentiva o premiê a ser, nas palavras dos signatários, "corajoso e liderar com coragem e compaixão" para pôr fim a uma "prática prejudicial e danosa".

A iniciativa é parte de um movimento crescente que reúne celebridades, médicos e entidades voltadas ao bem-estar infantil. A pressão vem aumentando desde que Gales proibiu as palmadas em 2022 e a Escócia, em 2020, deixando a Inglaterra e a Irlanda do Norte como exceções dentro do Reino Unido.