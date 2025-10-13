Woody Allen relembra Diane Keaton: 'É possível se apaixonar tão rápido?'

Woody Allen fez um texto em homenagem a Diane Keaton, sua ex-namorada e musa inspiradora que morreu no sábado (11) aos 79 anos.

O diretor não poupou elogios à atriz. "É gramaticalmente errado dizer 'mais única', mas todas as regras da gramática, e acho que de todo o resto, são suspensas quando falamos de Diane Keaton. Diferente de qualquer pessoa que o mundo já tenha visto ou que possa ver novamente, seu rosto e sua risada iluminavam qualquer espaço em que ela estivesse", escreveu para o site The Free Press.

Eles se conheceram em 1969, quando ela interpretou seu par romântico na peça que inspirou o filme "Sonhos de um Sedutor". Allen afirma que os dois passaram uma semana sem se falar: "Ela era tímida, eu era tímido, e com dois tímidos as coisas ficam bem monótonas". Um dia, durante os ensaios, eles almoçaram juntos.