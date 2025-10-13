Globo anuncia 'recall' e faz convocação de ex-participantes do BBB

Karol Conká foi a porta-voz para anunciar um comunicado de 'recall' e convocação dos ex-BBBs do Big Brother Brasil.

O que aconteceu

A convocação aconteceu durante o Upfront Globo, realizado nesta noite em São Paulo. O evento apresentou os projetos e estratégias da emissora ao mercado publicitário, buscando atrair investimentos e parcerias.

"Atenção, a Rede Globo convoca todos os ex-BBBs para o recall de participantes", começou a sister da 21ª edição do reality.