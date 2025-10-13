Tráfico humano e príncipe: as 2 mudanças no final de Fátima em 'Vale Tudo'

Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Com isso, ela aceitará uma oportunidade em uma padaria. No entanto, seu desempenho no emprego vai dar o que falar. Ela tratará os clientes com grosseria e fará "corpo mole" nos afazeres do estabelecimento.

Por enquanto, Fátima e César (Cauã Reymond) cortaram relações. O viúvo de Odete (Debora Bloch) escorraçou a ex e mãe de seu filho após herdar os 50% da TCA.

Grávida, a oportunista dará à luz Salvador nos últimos capítulos. Ainda com um salário baixo e sem ajuda do pai da criança, ela deixará o filho para que Raquel crie junto a Ivan (Renato Góes).

No último capítulo, Fátima deve aparecer ao lado de um novo pretendente: um ricaço. Carvana (nome do ator ainda não divulgado) entrará nos momentos finais da novela para mudar a vida da jovem ambiciosa. No encerramento, ela estará em um haras, ao lado de César, do misterioso Carvana (o novo personagem) e de Olavo (Ricardo Teodoro).

E como foi em 1988?

Uma das principais mudanças feitas na trama e Fátima foi a retirada da venda do bebê da vilã. A personagem, vivida por Gloria Pires, decidiu vender o próprio filho para um casal de estrangeiros. Isso não foi abordado por Manuela Dias no remake.