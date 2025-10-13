Celebs Tainá Castro posa de fio-dental em viagem e é elogiada por Éder Militão

Tainá Castro posa de biquíni Imagem: Reprodução/Instagram

O que aconteceu

Em uma das fotos publicadas, a influenciadora aparece de biquíni em um cenário natural, rodeada por pedras e vegetação, destacando sua boa forma com um visual despojado e natural. A imagem chamou atenção dos fãs - e também do marido, o jogador de futebol Éder Militão, 27, que não deixou de reagir à publicação com um comentário elogioso: "Maravilhosa, mozão".

Mesmo curtindo o passeio, Tainá relatou que o clima não estava colaborando com os planos de aproveitar os dias de sol. Nos stories, ela desabafou sobre as chuvas que atingiram a região durante a estadia. "A gente está indo um pouco na piscina coberta porque está chovendo. Vamos tentar aproveitar ao máximo as áreas que a gente consegue aproveitar enquanto chove", disse a modelo, mostrando otimismo apesar das condições adversas.