Tainá Castro posa de fio-dental em viagem e é elogiada por Éder Militão

O que aconteceu
Em uma das fotos publicadas, a influenciadora aparece de biquíni em um cenário natural, rodeada por pedras e vegetação, destacando sua boa forma com um visual despojado e natural. A imagem chamou atenção dos fãs - e também do marido, o jogador de futebol Éder Militão, 27, que não deixou de reagir à publicação com um comentário elogioso: "Maravilhosa, mozão".
Mesmo curtindo o passeio, Tainá relatou que o clima não estava colaborando com os planos de aproveitar os dias de sol. Nos stories, ela desabafou sobre as chuvas que atingiram a região durante a estadia. "A gente está indo um pouco na piscina coberta porque está chovendo. Vamos tentar aproveitar ao máximo as áreas que a gente consegue aproveitar enquanto chove", disse a modelo, mostrando otimismo apesar das condições adversas.
A viagem parece ser um momento de pausa e conexão familiar para Tainá, que tem compartilhado diversos registros ao lado dos filhos, Helena, 5, e Matteo, 4, do antigo relacionamento com Léo Pereira, 29. O destino escolhido tem sido o litoral catarinense, conhecido por suas paisagens exuberantes e clima ameno — mesmo que instável nesta época do ano.
