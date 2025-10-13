SplashUOL
Streamer transmite parto da filha ao vivo; live soma 700 mil visualizações

De Splash, em São Paulo
Fandy, da plataforma Twitch, faz transmissão ao vivo do nascimento da filha
Fandy, da plataforma Twitch, faz transmissão ao vivo do nascimento da filha Imagem: Reprodução/X

A streamer Fandy, da plataforma Twitch, fez uma transmissão ao vivo do nascimento da filha.

O que aconteceu

Live teve duração total de 8 horas e 34 minutos e acumulou mais de 700 mil visualizações. "Ei, Twitch, minha bolsa estourou, então acho que vou fazer isso ao vivo. Hora do bebê", avisou a famosa.

Gravação ocorreu na sala de estar da streamer, onde uma piscina inflável foi montada. A bebê, batizada de Luna, aparece no final do vídeo, antes que o marido terminasse a transmissão.

Decisão dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto muitos demonstraram apoio, outros criticaram a exposição. Em resposta às críticas, Fandy publicou no X que o objetivo era compartilhar algo significativo.

