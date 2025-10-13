Sem amante: detalhe importante muda final de Leila no remake de 'Vale Tudo'

Leila (Cássia Kis) jurava que o marido estava num encontro com Fátima. Ela seguiu Marco Aurélio até o apart hotel que ele alugava para concretizar reuniões escusas - e também manter seus casos amorosos extraconjugais.

Desnorteada, Leila atirou três vezes em direção à sombra de uma mulher em uma parede de vidro. Ela acreditava que era Maria de Fátima, mas na verdade, quem estava no apartamento com Marco Aurélio era Odete (Beatriz Segall), que discutia com o executivo o rombo nos cofres da TCA.

Leila (Cássia Kiss) mata Odete Roitman (Beatriz Segall) na primeira 'Vale Tudo', de 1988 Imagem: Reprodução/Globo

Odete morreu no local e Leila se desesperou. Marco Aurélio e era fugiram do local e conseguiram se safar. O casal não foi pego pela polícia e ainda foram embora do Brasil com uma bolada.

No remake, Leila não tem a traição de Marco Aurélio como motivo para ter ido ao quarto de Odete. A única razão que colocaria a ex-secretária no local do crime é se ela quisesse se vingar no lugar do marido, afinal, Odete atentou contra a vida dele por duas vezes.