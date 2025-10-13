Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 14/10 a 18/10

Sexta, 17 de outubro

Marco Aurélio aparece em delegacia. Tiago visita Marco Aurélio em delegacia. Fátima segue trabalhando em padaria. Liberada pela polícia, Heleninha aparece ao lado de Celina, Eugênio, Renato e Tiago aparecem juntos na mansão dos Roitman. Fátima e César encontram Carvana no haras. Freitas surge em bangalô paradisíaco ao lado de Will, novo personagem. Afonso, Solange, Sardinha e os gêmeos celebram a vida em praia. Raquel e Ivan recebem amigos e familiares em sua nova mansão.

Sábado, 18 de outubro

Reapresentação do último capítulo.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.