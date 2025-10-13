Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 13/10 a 18/10

Maria de Fátima trabalha como atendente de padaria. Olavo diz a Fátima que acreditava que ela não fosse aguentar um dia de trabalho. Cesar e Olavo jogam videogame no hotel. Raquel descobre o novo trabalho da filha. Heleninha presta depoimento. Afonso fica animado com transplante. Marco Aurélio acredita estar fora do radar da polícia. Celina aparece na delegacia e surpreende delegado.

Terça, 14 de outubro

Celina e Heleninha prestam mais depoimentos ao delegado Mauro. Celina aparece sozinha em salinha da delegacia. Heleninha visita Celina na delegacia.

Quarta, 15 de outubro

Continua movimentação de Heleninha e Celina na delegacia. Heleninha aparece sozinha em salinha. Cesar vai à padaria onde Fátima trabalha. Eugênio serve almoço na mansão dos Roitman. Solange conta a Afonso que familiar está presa na delegacia. Cabelo de Afonso começa a crescer após passagem de tempo de 2 meses. Maria de Fátima aparece com barriga de 7 meses após nova passagem de tempo de 4 meses. Solange aparece com barriga de 9 meses. Afonso segue debilitado. Raquel e Ivan aparecem em nova casa. Fátima e Raquel aparecem em meio a antigo apartamento de Rubinho vazio.

Quinta, 16 de outubro