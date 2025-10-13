Repórter fica no meio do tiroteio e apresentador se desespera: 'Se abaixa'

Dani Mazzei, repórter do "Alô Juca" (TV Aratu/SBT), ficou no meio de uma troca de tiros durante entrada ao vivo na capital baiana.
O que aconteceu
Repórter teve de deixar carro da reportagem e procurar abrigo no meio de tiroteio entre policiais e bandidos. Situação aconteceu na hora do almoço durante o programa exibido hoje pela TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia.
Repórter narrou o que aconteceu. "Muitos tiros aqui agora, ao vivo. Denilson [cinegrafista], se protege. A gente ouve muitos tiros aqui", disse ela. "Cuidado, Dani. Pelo amor de Deus. Desce. Cuidado... Se abaixa", respondeu o apresentador
A repórter é esposa de Marcelo Castro, apresentador do Alô Juca. O programa se tornou líder na capital baiana ao explorar conteúdos policiais, superando os telejornais da Globo e da Record.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.