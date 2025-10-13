Reação de Mano Brown ao ver Péricles cantar 'Lucidez' chama atenção de fãs

O primeiro episódio da nova temporada do podcast "Mano a Mano", no último sábado (11), abriu espaço para um encontro marcante: Mano Brown, 55, e Péricles, 56, duas vozes poderosas que moldaram a música brasileira a partir das margens.

O que aconteceu

Logo na abertura, Brown e a jornalista Semayat Oliveira receberam o cantor de samba com entusiasmo e respeito. Reconheceram no convidado não só o artista consagrado, mas o homem que carrega no canto a força de uma comunidade.

Péricles, por sua vez, chegou "com o coração aberto e fala afiada", como o próprio episódio definiu. Entre risadas e reflexões, falou sobre fé, legado, educação e sobre como a música, nas palavras dele, "é uma ponte e também um poder".