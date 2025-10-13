Rayane exibe seios após provocações sobre Belo em A Fazenda: 'Peladona'

A tarde de hoje em A Fazenda 2025 (Record) foi marcada por mais um momento de tensão. Rayane Figliuzzi e Saory Cardoso protagonizaram um novo desentendimento na sede, com direito a gritos e troca de xingamentos.

O que aconteceu

O conflito começou após provocações de Saory sobre o relacionamento de Rayane com o cantor Belo. "Belo, você está namorando com ela ainda? Peladona na frente dos homens aqui, hein? Puxa aí o VT!", disparou a ex-participante de De Férias Com o Ex Brasil, provocando a reação da empresária.

Sem se conter, Rayane foi atrás da rival na despensa e levantou a blusa para mostrar que usava protetores nos seios. "Peladona não, amor, fita no peito", rebateu. Em seguida, continuou com xingamentos: "Quer brigar? Briga de igual, não fica trazendo coisa lá de fora, não! Você é uma put*, uma piranha! Piranha! Piranha!"