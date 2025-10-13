A Fazenda: Wallas vence Prova de Fogo e poderá mexer diretamente na 4ª roça

Wallas venceu a quarta Prova de Fogo de A Fazenda 2025 (Record), realizada ontem e exibida na edição de hoje.

Como foi a prova

Dessa vez, a prova foi de resistência. Oito peões foram sorteados e disputaram a prova: Yoná, Will (no lugar de Maria, sorteada e que jogou semana passada), Martina, Toninho, Tàmires, Nizam, Matheus e Wallas (no lugar de Carol, sorteada e que jogou semana passada).

A dinâmica consistia em girar uma bola em um recipiente circular sem a deixar cair.