Personagem de ator morto em 2004 virou herói de Lucimar no fim de Vale Tudo

Ator perdeu espaço na TV nos anos 2000 e seu último trabalho aconteceu três anos antes de sua morte, em "A Padroeira" (2001), interpretando Gil. Depois disso, ele ficou deprimido e sem recursos financeiros por não receber convites como relatou Marcelo Gonçalves, irmão do ator André Gonçalves, ao O Globo, em 2004.

Depois que fez a novela 'A Padroeira', não rolou mais trabalho para ele. Ele vivia um momento difícil, estava sem dinheiro e sem trabalho. Tanto que acabou voltando para a casa dos irmãos, na Pavuna. Eu, meu irmão e Lui Mendes nos identificávamos com ele porque tivemos uma infância difícil e também viemos da zona norte. Marcelo Gonçalves, em 2004

Morte trágica

Fernando Almeida teve um fim trágico, marcado pela violência na periferia do Rio de Janeiro. Ele morreu aos 29 após levar dois tiros na nuca em um ponto de ônibus na avenida Brasil, na altura de Realengo.

Ator Fernando Almeida faleceu em 2004 Imagem: Divulgação

Segundo as investigações, os tiros que mataram o ator teriam sido disparados por dois homens, após uma briga no baile funk. Um deles, conhecido como Peixe, acabou sendo morto dois anos depois em uma troca de tiros com policiais, no mesmo bairro onde Fernando havia sido executado.