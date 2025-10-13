Desta vez, Mário Sérgio não vai perturbar o final de Afonso em 'Vale Tudo'

No desfecho, Afonso se declara para a amada, dizendo que vai cuidar da filha dela como se fosse sua. Ele mal sabe que a menina, Marcinha, é sua.

Eu sei o quanto eu fui injusto com você. É tão difícil falar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que está embutido em mim. Eu queria te pedir em casamento e me oferecer para cuidar dela ao seu lado. Eu juro que sou capaz de cuidar dela como se fosse a minha própria filha Cuida de mim? Vamos ficar juntos. Eu preciso tanto de você. Afonso para Solange, na primeira 'Vale Tudo'

Solange e Afonso se casam no civil e surge a revelação sobre a paternidade. Sardinha (Otávio Müller) insinua que Mario Sergio não é o pai de Marcinha. "Pede para a Solange te contar uma historinha sobre produção independente de criança", provoca o melhor amigo da noiva.

"Naquela noite, eu literalmente aproveitei seu porre e abusei de você", revela Solange. "É só você olhar para Marcinha com um pouquinho mais de atenção. Ela é a sua cara", conclui ela, deixando Afonso incrédulo, mas feliz da vida.

Humberto Carrão e Alice Wegmann gravando últimas cenas de 'Vale Tudo' Imagem: André Freitas/AgNews

Diferente da primeira versão, Afonso já sabe que é pai dos gêmeos de Solange. Ele segue aguardando o transplante de medula, que deve ocorrer nesta semana final, após doação de Leonardo (Guilherme Magon). Além disso, Mário Sérgio (Thomas Aquino), morreu em capítulos anteriores, envenenado após golpe de Odete (Debora Bloch).