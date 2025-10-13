Ex-bailarina do Faustão retoma posto de musa após prisão: 'Estava guardado'

Natacha Horana, 33, reassume seu posto de musa na Gaviões da Fiel e vai desfilar no grupo especial do Carnaval 2026 em São Paulo.

O que aconteceu

A ex-bailarina do Faustão havia ficado de fora do desfile deste ano por ter sido presa. Natacha, que já tinha sua fantasia pronta, enfrentou acusações de lavagem de dinheiro e suposto envolvimento com organização criminosa, sendo liberada apenas em março.

Apesar do afastamento, Natacha garante que seu lugar na escola sempre esteve reservado. "Meu lugar estava guardado. Se eu saísse até a véspera do desfile eu ia desfilar. Se eu saísse no dia, meu lugar estava lá. Eles sempre deixaram claro isso. Então, eu orei até o último minuto para conseguir a liberdade e poder desfilar pra minha escola de coração e alma. Como não saí, fiquei arrasada, muito triste", declarou.