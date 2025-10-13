Michelle Barros assume para peão: 'Estamos apaixonados'

Michelle Barros assumiu para Nizam que ela e Shia estão apaixonados em A Fazenda (Record).
O que aconteceu
Em conversa na área externa, a jornalista assumiu ao ex-BBB ter se envolvido. "Sim, nós estamos apaixonados" e em seguida, ela e Shia dão uma risada, enquanto Nizam questionada se é verdade.
"Mas não aconteceu nada e nem vai", completou Shia.
Na manhã de ontem, a jornalista afirmou que existe um sentimento entre eles. "De fato, há um sentimento. Em vez de ficarem supondo, eu falei. (...) Bom somos adultos o suficiente para encarar. Só espero não ter magoado muito", disse Michelle para Shia.
Shia concordou com a peoa e a tranquilizou. "Foi só uma suposição grande. Farei a minha parte. (...) É a vida. Umas coisas que supostamente não deveriam acontecer. Ou não poderiam acontecer".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.