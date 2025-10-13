Michelle Barros assume para peão: 'Estamos apaixonados'

Michelle Barros assumiu para Nizam que ela e Shia estão apaixonados em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Em conversa na área externa, a jornalista assumiu ao ex-BBB ter se envolvido. "Sim, nós estamos apaixonados" e em seguida, ela e Shia dão uma risada, enquanto Nizam questionada se é verdade.

"Mas não aconteceu nada e nem vai", completou Shia.