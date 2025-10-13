Marina Sena prepara estreia na Sapucaí no Carnaval 2026

Pela primeira vez na carreira, Marina Sena vai se apresentar em um dos camarotes na Sapucaí no Carnaval 2026.

O que aconteceu

A estreia vai acontecer no dia 16 de fevereiro, segunda-feira de Carnaval, no Nosso Camarote, localizado no Setor 10 da Passarela do Samba. Além dela, o espaço já anunciou shows de Pedro Sampaio, Luísa Sonza e Ne-Yo.

Na Sapucaí, o público do camarote vai conferir as músicas de sucesso e as mais recentes incluídos no álbum "Coisas Naturais". Os ingressos para o show no Carnaval já estão à venda.