Maria Venture anuncia fim do noivado com Yasmin Santos: 'Com amor e dor'

Ela não deu detalhes sobre o que levou ao fim do noivado. "Agradecemos o carinho e apoio de todos durante esse tempo. E apesar de tudo, foi o relacionamento mais marcante de toda a minha vida. Nunca cheguei tão longe com alguém como cheguei com ela. E sendo assim, a queda é muito alta, claro. Com amor e dor, Maria Julia", encerrou.

Horas após a repercussão, Maria fez uma transmissão ao vivo no TikTok, aos prantos. "Eu só tive uma decepção muito grande, que eu nunca pensei que teria. É só por isso que eu tô desse jeito, não tem nada demais. Tô muito arrependida de ter feito essa live, eu só queria ajuda".

O término pegou a todos de surpresa, já que o casal havia marcado o casamento para o dia 8 de fevereiro de 2026 - uma data com significado especial, conforme Yasmin contou em entrevista à revista Quem. A cantora contou que o noivado aconteceu durante um piquenique ao pôr do sol e que escolheu o dia 8 de fevereiro por ser o marco tanto do início do namoro quanto do pedido de casamento. "Foi um momento mágico, que jamais vamos esquecer", declarou na época.