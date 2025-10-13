Mamma Bruschetta sofre acidente doméstico e é socorrida por bombeiros

Mamma Bruschetta, 74, sofreu uma queda em sua residência e precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para ser socorrida.

O que aconteceu

O acidente doméstico ocorreu na madrugada de hoje. Com seu característico bom humor, a apresentadora compartilhou o incidente nas redes sociais, posando ao lado dos militares que a auxiliaram.

Em sua publicação no Instagram, Mamma expressou sua gratidão. "Queridos bombeiros que me acudiram no tombo que sofri na madrugada. Verdadeiros heróis", escreveu ela.