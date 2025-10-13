Justiça proíbe lives da empresa de Virginia usadas para vender cosméticos

A Justiça de Goiás informou hoje que a WePink, empresa de Virginia Fonseca, e seus respectivos sócios estão proibidos de realizar lives para a promoção da venda de cosméticos.

O que aconteceu

Decisão ocorreu após Justiça analisar denúncias reunidas pelo Ministério Público contra a WePink. Inquérito detalhou problemas relativos a atrasos na entrega de produtos, ausência de reembolsos e descumprimento de ofertas publicitárias anunciadas pela empresa durante as vendas. Splash teve acesso ao documento assinado pela juíza Tatianne Marcella Mendes Rosa Borges Mustafa.

WePink está proibida de realizar ações publicitárias de vendas virtuais enquanto não comprovar disponibilidade de estoque dos produtos ofertados. Em caso de descumprimento de ordem, empresa precisará pagar R$ 100 mil de multa por ocorrência.