Idols reféns: o delírio de posse que a indústria normalizou

Livro da semana: 'Pachinko'

'Pachinko' não é considerada uma das maiores obras literárias sul-coreanas à toa. A relevância de Pachinko está em sua capacidade de pegar uma narrativa épica, que atravessa quatro gerações, e transformá-la em algo visceralmente pessoal. É a saga de uma família de coreanos no Japão, lutando não só para sobreviver, mas para existir em um lugar que os vêem como inferiores.

A história começa a partir de Sunja, uma adolescente na Coreia ocupada pelo Japão, que se apaixona por um homem mais velho e poderoso, Hansu. Ela engravida, só pra descobrir que ele é casado e tem uma família em outro país. Sunja personifica o sacrifício. Ela engole o choro, vende kimchi na rua, limpa, cozinha, e faz do impossível o seu pão de cada dia. Ela é a força silenciosa, a raiz que, mesmo em solo infértil, se recusa a morrer e ainda encontra um jeito de nutrir os outros. Ela é o coração pulsante do livro

O livro escancara a ferida aberta da relação entre Coreia e Japão durante o século XX. Ele mergulha na realidade dos 'zainichi', os coreanos que migraram para o Japão e que, por décadas, foram tratados como cidadãos de segunda classe, vivendo em um limbo de identidade e preconceito. Min Jin Lee, autora do livro, conta com maestria a dificuldade, resiliência e a complexidade de amar um lugar que te odeia. É uma obra que aborda identidade, pertencimento e o preço absurdo que se paga para ter um lar.

A dor em Pachinko é uma personagem por si só. É a dor silenciosa da humilhação diária. É o não-lugar. É a dor de ver seus filhos sofrendo o mesmo preconceito que você, de não poder dar a eles uma pátria. É a vergonha de suas origens a ponto de querer apagá-las de forma trágica. É a raiva que Mozasu, o filho mais novo de Sunja, canaliza para se tornar um sucesso no mundo do pachinko, abraçando o estereótipo para poder subvertê-lo. A dor está na identidade fraturada, na saudade de um país que mal se conhece e na impossibilidade de pertencer plenamente ao país onde se nasceu. É uma ferida que não cicatriza, passada de mãe para filho, de avó para neto.