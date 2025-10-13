Homem mora com boneco realista do ator Henry Cavill

James Robertson-Reavis é um artista texano que viralizou ao mostrar que mora com um boneco em tamanho real do ator Henry Cavill.
O que aconteceu
Ele revelou ser colecionador e possui vários bonecos. Em entrevista ao site Queerty, James disse ter milhares deles desde 1991 e contou que sua paixão por Henry começou com o filme "Stardust: O Mistério da Estrela".
O boneco realista levou cerca de 350 horas para ser feito. Ele foi criado pelo designer Steve Davies, do estúdio SD Sculpt & Design. A peça tem olhos de vidro, pelos reais no peito e nos braços, covinhas e tamanho fiel ao do ator de "O Homem de Aço".
James afirmou que não se trata de um brinquedo sexual. "Nós o compramos para exibir e usar no Instagram. [...] É como um colega de quarto", disse ao Queerty.
A peça custa entre US$ 7 mil e US$ 12 mil (cerca de R$ 39 mil a R$ 67 mil).
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.