Homem mora com boneco realista do ator Henry Cavill

James Robertson-Reavis é um artista texano que viralizou ao mostrar que mora com um boneco em tamanho real do ator Henry Cavill.

O que aconteceu

Ele revelou ser colecionador e possui vários bonecos. Em entrevista ao site Queerty, James disse ter milhares deles desde 1991 e contou que sua paixão por Henry começou com o filme "Stardust: O Mistério da Estrela".

O boneco realista levou cerca de 350 horas para ser feito. Ele foi criado pelo designer Steve Davies, do estúdio SD Sculpt & Design. A peça tem olhos de vidro, pelos reais no peito e nos braços, covinhas e tamanho fiel ao do ator de "O Homem de Aço".