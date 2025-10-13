Globo reúne atrizes e revela detalhes de próximas novelas; saiba mais

Globo realizou o Upfront 2026 no Auditório do Ibirapuera para revelar as novidades da programação em 2026. Para anunciar as novelas, emissora reuniu atrizes dos seus próximos folhetins.

O que aconteceu

Em primeira mão, Splash compartilha foto da reunião das atrizes nos bastidores do evento. No registro, estão Jade Picon, Grazi Massafera, Isabel Teixeira, Isabelle Drummond e Leandra Leal que se preparam para viver vilãs. Duda Santos, mocinha da próxima novela das 6, também aparece.

Grazi Massafera dá vida à vilã Arminda, de "Três Graças", que estreia na próxima segunda-feira. A substituta de "Vale Tudo" conta a história de três mulheres — avó, mãe e neta vividas por Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral — que enfrentam o mesmo destino: a gravidez na adolescência e a ausência dos pais das crianças.