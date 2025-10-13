SplashUOL
Ex de Zé Felipe assiste beijo do cantor e Ana Castela na TV; quem é a moça

De Splash, em São Paulo
Ex de Zé Felipe participa do programa em que ele beija Ana Castela
Ex de Zé Felipe participa do programa em que ele beija Ana Castela Imagem: Reprodução/Instagram/Manuela Scarpa/Brazil News

Isabella Arantes, ex-noiva de Zé Felipe, participou da gravação do Passa ou Repassa (SBT) em que o músico e Ana Castela se beijaram.

Quem é a influenciadora

Ela é a atual namorada de Gabriel Medina. Eles assumiram o relacionamento em agosto, após meses de rumores nas redes sociais.

Modelo é assistente de palco do Domingo Legal. A influenciadora também foi integrante do balé do Faustão (Globo).

Zé Felipe e Isabella Arantes
Zé Felipe e Isabella Arantes Imagem: Reprodução/Instagram

Isabella foi noiva de Zé Felipe. O namoro começou em março de 2019. No final do mesmo ano, o músico pediu a bailarina em casamento. A relação acabou no início de 2020.

Ela disse que foi traída pelo artista. "Depois de eu levar uns chifres, era o mínimo que eu poderia fazer", disse a moça, sobre aproveitar a vida de solteira, à época.

Gabriel Medina e Isabella Arantes na NFL em São Paulo
Gabriel Medina e Isabella Arantes na NFL em São Paulo Imagem: Brazil News

Suposto envolvimento com Medina já tinha causado rixa com Neymar e Zé Felipe em 2019. Na época, o jogador de futebol publicou fotos com Isa e Medina logo após o namoro ser anunciado, o que foi visto como provocação. Zé Felipe chegou a ironizar o fato de Neymar não ter bola de ouro.

Dona de uma marca de biquíni, a assistente de palco acumula mais de 1,1 milhão de seguidores no Instagram. Ela também é musa do Salgueiro.

