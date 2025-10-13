SplashUOL
Êta Mundo Melhor!

'Êta Mundo Melhor!' hoje (13): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Candinho (Sérgio Guizé) em Êta Mundo Melhor!
Candinho (Sérgio Guizé) em Êta Mundo Melhor! Imagem: Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (13) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Dita alerta Candinho sobre seu mau pressentimento. Inês e Sandra planejam roubar as joias de Candinho. Araújo expulsa Olga de sua casa. Estela confessa a Túlio que teme não recuperar sua memória. Maria Divina confronta Francine. Celso confessa a Candinho que mentiu para o primo, e acredita que Sandra não se entregará para a polícia. Paixão afirma que precisa ver a mudança de Ernesto. Estela questiona Túlio sobre sua esposa. Sandra ameaça Candinho com uma arma, e Dita chega na hora.

