Após causar caos em A Fazenda, peoa assume favoritismo em enquete UOL

Depois de se envolver em diversas tretas com os peões, Yoná assumiu a liderança da enquete UOL que mede o favoritismo dos peões de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

Em parcial coletada às 21h20 (Brasília) de hoje, Yoná liderava a parcial. A advogada somava 26,43% dos votos.

Em segundo lugar, Wallas estava bem próximo da peoa. O cantor aparecia com 22,04%.