Elijah Wood diz que novo 'O Senhor dos Anéis' resgatará espírito original

Durante uma conferência na DesertCon, no México, Elijah Wood, 44, que interpretou Frodo, adiantou que o projeto do filme "The Hunt for Gollum", previsto para dezembro de 2027, é mais do que uma simples continuação.

O que aconteceu

O ator afirmou que o novo longa pretende resgatar o mesmo espírito que conquistou o público no início dos anos 2000, equilibrando nostalgia e inovação. Só para lembrar, já se passaram mais de 20 anos desde que a trilogia O "Senhor dos Anéis" foi lançada.

Wood revelou ainda o entusiasmo de voltar a trabalhar novamente com toda a equipe original e retornar às locações icônicas da saga. Segundo ele, o time criativo original está se reunindo, o que torna o projeto ainda mais emocionante.