SplashUOL
Assine UOL
Dona de Mim

'Dona de Mim' hoje (13): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Ricardo (Marcos Pasquim) em 'Dona de Mim'
Ricardo (Marcos Pasquim) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (13) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Lucas despista Ryan, e Bárbara fecha o contrato de patrocínio com Heidegger, que decide investir na lutadora e em Lucas. Ayla sofre ao saber que Filipa e Jaques estão juntos. Jeff pede Stephany em namoro. Ryan pressiona Lucas a fazer exame toxicológico. Marlon ajuda Alan a se reaproximar de Jussara. Claudinei alerta Walkíria sobre o paradeiro de Vanderson. Marlon impede Pompeu de cometer uma injustiça contra Aldemir. Samir e Ricardo anunciam a Samuel que as novas peças da Boaz podem ter sido feitas ilegalmente.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.