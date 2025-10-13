Terror com crianças e comédia de bilionários: as estreias da semana

A comédia "Fortuna" retorna para sua 3ª temporada com Molly Wells (Maya Rudolph) lidando com as consequências de sua promessa de doar toda a sua fortuna de US$ 87 bilhões. Após fugir de jato no final da última temporada para escapar da pressão de outros bilionários e de sua complicada relação com Arthur, a nova temporada acompanhará as aventuras do grupo excêntrico de sua fundação filantrópica. O elenco principal retorna, com várias participações especiais confirmadas.

Quinta (16/10)

"Nossa Culpa" (Prime Video)

Quatro anos de distância não foram suficientes para apagar o passado. Noah e Nick se reencontram em um cenário de tensão máxima: o casamento de seus melhores amigos. Forçados a enfrentar as feridas não cicatrizadas e uma química inegável que permanece viva, o ex-casal se vê em uma encruzilhada. Eles lutam contra o desejo e o rancor, questionando se o amor mais intenso de suas vidas é também sua maior culpa. Até onde se pode fugir de uma paixão que nunca verdadeiramente acabou?