Vale Tudo: Consuêlo ganha destaque inédito no final e honra desejo de Odete

Personagem se torna peça-chave na prisão do novo CEO da corporação. Enquanto isso, Marco Aurélio age nos bastidores para manipular a chegada de um novo diretor e garantir o controle da TCA.

As ações sorrateiras do executivo devem ser desmascaradas nos últimos capítulos. Com Consuêlo cada vez mais próxima de encontrar provas das irregularidades, o personagem deve ser abordado pela polícia enquanto tenta fugir do Brasil.

Alexandre Nero e Carolina Dieckmann nos bastidores de 'Vale Tudo' Imagem: Dilson Silva

Semanas atrás, Alexandre Nero e Carolina Dieckmmann gravaram cenas da prisão do casal antes de embarcarem em um jatinho. No entanto, ainda há a chance desse ser somente um dos finais gravados, podendo ser o escolhido ou não para ir ao ar.

Na primeira versão, Consuêlo não teve esse papel de investigar Marco Aurélio. Além disso, o crápula não foi preso, mas conseguiu fugir do País ao lado de Leila impunemente.

Também no capítulo de hoje

Maria de Fátima (Bella Campos) tenta se adaptar à nova rotina em uma padaria, onde a impaciência e o temperamento explosivo colocam seu novo emprego em risco. Já Raquel (Taís Araujo) aparece reunida com sua equipe no restaurante Paladar, enfrentando novos desafios profissionais e pessoais.