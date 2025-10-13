Raiva e choro: o papo de camarim entre Chris Flores e a grávida de Taubaté

Jornalista detalhou reação da entrevistada. "Eu disse que ia ficar mais tranquila se eu visse a barriga. Ela respondeu: 'não, porque a minha barriga está deformada, nem meu marido está me vendo sem roupas. Estou me escondendo de todo mundo, está muito grande e parece que tem uma queimadura'. Eu tentei com toda a delicadeza e doçura do mundo, mas firme. E ela começou a ficar muito brava comigo, começou a chorar. O filho chorou também."

Ela virou para mim e disse: 'Bem que era melhor ir na Ana Maria Braga'. Eu respondi que talvez tivesse sido mesmo, porque eu estava ali confrontando. No fim, ela não quis mostrar e falou que ia embora, que não ia fazer o programa. Ficou aquela coisa.

Chris Flores

Após o ocorrido, Chris Flores procurou a direção do Hoje em Dia. Apresentadora disse que não viu a barriga, mas que não poderia garantir que a entrevistada não estava grávida. As partes optaram por seguir com a entrevista após Maria Verônica apresentar o teste de gravidez e uma suposta ultrassonografia. "Depois, descobrimos que tudo aquilo era falso", lembrou a apresentadora.

Desde então, a jornalista não voltou a encontrar Maria Verônica. Chris Flores foi convidada para uma gravação de Celso Portiolli com a grávida de Taubaté, mas não esteve presente por precisar passar por uma cirurgia para tratar uma hérnia cervical no mesmo período.

Chris Flores entende de futebol?

Bem-humorada, Chris Flores também relembrou outro famoso meme em que está envolvida. Durante participação no Fofocalizando (SBT) em 2022, a apresentadora foi expressiva no momento em que o repórter João Venturi entrava ao vivo para passar informações sobre a Liga dos Campeões.